L’assetjament escolar centra el treball del Consell d’Infants de Sitges

El 14è Consell d’Infants ha centrat el treball d’aquest any en l’assetjament escolar, conegut també com a bullying. Els 18 consellers i conselleres, representants dels cursos de 5è i 6è de les escoles de Sitges, han entregat aquest dimarts a l’alcalde de Sitges, Miquel Forns, i al regidor d’Ensenyament, Joventut i Ocupació, Eduard Terrado, la memòria que recull el treball i les propostes que han elaborat durant el curs.

Amb aquest treball els representants dels alumnes es marquen com a repte treballar per eradicar l’assetjament escolar. En molts casos els nens i nenes assetjats pateixen les agressions sense dir-li a ningú al llarg de molt de temps i és aquí la importància del projecte: fer visible aquest problema i recordar que tothom pot ser part implicada en buscar una solució. En aquest sentit, els consellers han fet diferents accions i propostes entre les quals xerrades i un cartell informatiu on s’il·lustra la importància de treballar de forma conjunta i amb l’objectiu de difondre’l a totes les escoles de Sitges. Els conselleres proposen també altres qüestions que es plantegen desenvolupar-les conjuntament amb les escoles com és la creació de la figura d’un observador que estaria a totes les classes per quan falta el professor o implantar un grup de mediació format per alumnes, equip directiu, entre altres.

L’Alcalde ha posat en valor el treball realitzat pel 14è Consell i ha recordat que “parlar d’assetjament és parlar d’una situació amagada. Cal que es parli i no es miri cap una altra banda”. El regidor d’Ensenyament Joventut i Esports, Eduard Terrado, ha felicitat als membres del Consell per plantejar “un treball pensat en la responsabilitat d’evitar que puguin succeir situacions d’assetjament. Tenim un dret essencial de ser feliços i hem de fer tot el possible perquè això sigui així”.

Amb l’acte d’entrega de la Memòria culmina el treball del 14è Consell d’Infants. Un acte que ha servit de comiat dels alumnes que no continuaran en el proper consell d’infants.

La proposta del Consell es fonamenta amb el programa de prevenció i detecció de l’assetjament de la Generalitat.