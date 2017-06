Vilanova mantindrà obert el trànsit al passeig marítim durant la revetlla de Sant Joan

L'Ajuntament de Vilanova permetrà l'accés en vehicle al passeig marítim durant la revetlla de Sant Joan, amb la previsió que només es realitzin talls puntuals si es produeixen situacions de màxima afluència que impedeixin la circulació de vehicles d'emergència. L'any passat ja es va realitzar una mesura similar, i enguany, tenint en compte que s'espera atreure menys ciutadans a la façana marítima -entre 20.000 i 30.000 persones, si bé anys enrere s'havien comptabilitzat fins a 50.000- fa que el govern local no restringeixi l'accés a la zona si no és estrictament necessari. El dispositiu policial comptarà amb una cinquantena d'agents provinens de la Policia local i dels Mossos d'esquadra, que realitzaran controls d'alcoholèmia i drogues a diferents punts de la ciutat i que estaran especialment pendents dels establiments que serveixin alcohol a menors.

El fet que s'hagi ampliat l'oferta de celebració de la revetlla a municipis com Cubelles, Cunit o Calafell fa preveure un descens del nombre de ciutadans que visitin Vilanova la nit de Sant Joan, segons la regidora de Seguretat, Glòria Garcia. "És possible que l'afluència de gent sigui molt més controlada. Per això hem canviat el criteri", ha explicat la responsable de seguretat aquest dijous al matí en una roda de premsa. Garcia ha recordat que fa uns cinc anys la situació era ben diferent, amb prop de 50.000 persones celebrant la revetlla tenint en compte que a Barcelona ciutat i a altres municipis del voltant els xiringuitos no obrien la nit del 23 al 24 de juny. Enguany, l'Ajuntament també habilitarà un aparcament dissuassori a la ronda Europa, davant de l'AKI.



El consum d'alcohol per part de menors, el problema més greu



Els controls de consum d'alcohol i drogues durant la conducció es realitzaran tant dins de la ciutat com a les vies interurbanes. El cap de la Policia Local, Dionís Ginés, ha destacat que el problema més greu durant la nit és "el consum d'alcohol per part de menors". Ginés ha avançat que els agents "seran molt estrictes" pel que fa a la venda d'alcohol a menors, i que a tots els establiments en els que es detecti aquesta infracció "s'aixecarà acta i es faran les denúncies corresponents". En aquest sentit, el cap de la Policia local ha apuntat que sovint aquest tipus de situacions afecten nois i noies "de 13, 14 i 15 anys", i ha recordat que "pertoca als pares controlar els nens" per tal que no consumeixin alcohol.

Ginés també ha recordat que els darrers anys ha estat freqüent els robatori de mòbils durant la revetlla a les platges, i fins i tot "l'atracament a nens". En aquests casos cal evitar l'enfrontament amb els lladres i acudir als agents, segons el cap de la policia, que també ha demanat la màxima precaució a l'hora de llençar petards.

L'Ajuntament ha contractat una empresa d'ambulàncies que comptarà amb tres punts de control situats a la zona del Far, el passeig de Ribes Roges, i el passeig Marítim a l'alçada de la rambla de la Pau. L'hospital de campanya de la revetlla s'instal·larà al Centre Cívic de Mar.

La neteja de les platges començarà a les sis del matí

Pel que fa al dispositiu de neteja de les platges, el regidor de Serveis Viaris i Mobilitat, Joan Giribet, ha explicat que durant la nit dos operaris s'encarregaran de realitzar la recollida i acumulació de residus, especialment ampolles i gots, a diferents punts. L'objectiu és facilitar la posterior neteja de la zona, que començarà a les sis del matí i que comptarà amb 44 persones i nou vehicles, entre ells un camió cisterna. Segons Giribet, els establiments podran estar oberts fins a les cinc de la matinada.