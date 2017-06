Olèrdola retrà homenatge aquest dissabte a Josep Raventós Valldosera, alcalde durant la 2a República

Aquest dissabte, a les 12 del migdia, s’ha convocat al barri de Can Torres l’acte de “dignificació i restitució” de la figura de Josep Raventós Valldosera, alcalde d’Olèrdola durant la 2a República. Promogut pel Grup de Recuperació de la Memòria Històrica de l’Ateneu Mogenc , l’acte compta amb el suport de l’Ajuntament d’Olèrdola i vol ser un homenatge al primer alcalde del municipi escollit per sufragi universal “defensor dels drets dels rabassaires i dels ideals de la República” que va ser represaliat i va morir a l’exili.

A través de fonts orals i documentació d’arxiu, l’Ateneu Mogenc ha pogut recomposar els trets principals de la biografia de Josep Raventós Valldosera. Fill de “cal miliu de la Barquera”, masia propera a Can Torres, Josep Raventós va néixer l’any 1886. Amb 23 anys era president de la Societat Cultural “L’Amistat” de Sant Pere Molanta. Es va casar amb Maria Romeu Rovira i va tenir dos fills. Va estar vinculat al republicanisme federal radical i l’any 1920 entra per primera vegada a l’Ajuntament com a conseller de la minoria, d’on serà destituït per la dictadura de Primo de Rivera. Com a dirigent de la Unió de Rabassaires dins del municipi, dóna suport a ERC. Encapçalant la llista d’aquesta formació, és escollit alcalde en les eleccions de 1931 i és reelegit en les de 1934, sent el primer alcalde d’Olèrdola escollit per sufragi universal. El govern estatal de la CEDA substitueix els ajuntaments escollits de manera democràtica en comissions gestores designades a dit. Amb la victòria del front d’esquerres, el febrer de 1936, es retorna la legitimitat als ajuntaments i Josep Raventós torna a l’alcaldia. Abans de l’entrada de les tropes de Franco, s’encamina cap a l’exili. Primer a Molins i després a França. Va morir el 17 de juny de 1941, dissabte farà 76 anys, a la localitat francesa de Melun a l’edat de 55 anys.

L’acte de dissabte inclourà parlaments que glosaran la trajectòria vital de Josep Raventós Valldosera i la seva aportació al municipi. Durant l’acte es comptarà amb l’actuació de la coral del Casal de la Gent Gran de Sant Pere Molanta i intervindrà l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez.