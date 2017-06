Clam a Catalunya per l'acollida de refugiats sense quotes

Clam per l'obertura de fronteres i l'acollida dels refugiats. La coordinadora 'Obrim Fronteres' ha organitzat aquest dissabte quatre concentracions a Catalunya en el marc del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebrarà dimarts vinent i que també ha fet mobilitzar altres ciutats europees. A Catalunya, s'han celebrat protestes a Barcelona, Tarragona, Calafell i la Jonquera, des d'on s'ha reclamat que s'obrin fronteres sense quotes ni limitacions. Lluïsa Pinyol, de l'organització a Tarragona i membre d'Stop Mare Mortum, ha denunciat "l'incompliment del dret d'asil i el maltractament dels refugiats". L'organització també carrega contra l'incompliment per part de l'Estat de les quotes. Espanya es va comprometre a acollir fins a 17.337 persones refugiades abans del setembre i en falten per arribar més de 16.000.

A Barcelona, la protesta s'ha fet a la plaça Sant Jaume. A Calafell, al Baix Penedès, s'ha celebrat entre la plaça del Mercat i el passeig de la Unió. A la Jonquera, a Girona, s'ha fet al punt fronterer de l'N-II. A Tarragona, una quarantena de persones s'han aplegat al passeig de les Palmeres, on han fet una lectura de manifest i un minut de silenci per als refugiats que han mort al Mediterrani.

Des d'aquest acte, Pinyol ha reivindicat l'obertura de fronteres sense quotes: "tots els estats que han firmat el tractat internacional tenen l'obligació de donar asil a totes les persones que tenen la seva vida en perill i que ho sol·licitin. Sense quotes tenim l'obligació de donar asil", ha reclamat, tot lamentant que, a més, "s'estan tancant fronteres en un altre incompliment de les lleis internacionals".

Pel que fa a les quotes, Espanya només ha fet arribar un 12% de la xifra de persones refugiades que s'havia compromès a acollir. "Es va comprometre a acollir 17.000 persones, unes xifres que ja eren minses donada la magnitud del problema, però no hi ha cap voluntat de complir-ho", ha denunciat Pinyol.

Per tot plegat ha reclamat que la ciutadania es rebel·li i continuï mobilitzant-se: "els governs els triem nosaltres i els hem d'empènyer a complir els seus compromisos i obligacions". La portaveu de Stop Mare Mortum a Tarragona ha assegurat que la societat "és solidària" i que són els governs qui no acompanyen el sentiment majoritari de la ciutadania: "hi ha municipis que es declaren ciutat acollida però encara que vulguis, no pots fer-ho perquè està tot centralitzat al govern espanyol", ha dit Pinyol.

Per últim, Pinyol ha insistit que cal sortir al carrer "fins que caiguin les barreres" i no considerar que es poden obviar les concentracions de protesta perquè ja s'ha participat amb anterioritat.