Vilanova reuneix científics de tot el món per parlar de processos químics complexos

Vilanova i la Geltrú ha acollit aquesta setmana la novena edició del congrés International Conference Engineering of Chemical Complexity (ECC9), un esdeveniment que reuneix científics d'arreu del món per generar sinèrgies entre ells i compartir investigacions sobre processos químics complexes, és a dir, dels quals no se'n pot predir el resultat mitjançant fórmules químiques simples.

Els processos químics complexes s'utilitzen per a la investigació en camps tan diversos com la biomedicina o el medi ambient. Per exemple, s'apliquen per a la descripció de la xarxa de neurones del cervell i així poder entendre el seu funcionament químic. També tenen utilitat en la investigació sobre el càncer, mitjançant l'estudi dels moviments i la dispersió de les cèl·lules.

Segons el professor Jordi Borrell, responsable de l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona, ens organitzador del congrés a Vilanova i la Geltrú, un altre camp de recerca actual és com portar a gran escala la concentració de CO2, un procés que ja és possible a nivell de laboratori, i que es considera que podria facilitar la reducció de presència de CO2 en l'ambient.

Més de 90 científics han estat des de dilluns a Neàpolis participant en conferències i debats. El congrés ECC9, de periodicitat bianual, s'havia celebrat sempre a Alemanya, de manera que aquesta ha estat la primera experiència en un altre país. L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, va saludar ahir al vespre el grup d'investigadors i els va manifestar l'interès de Vilanova i la Geltrú per acollir esdeveniments d'aquestes característiques "per als quals la ciutat compta amb instal·lacions, climatologia i entorn atractius".

Els investigadors reunits a Vilanova i la Geltrú provenen d'Alemanya, Regne Unit, França, Canadà, Estats Units, Bèlgica, Taiwan, Israel, Suissa, Japó i Ucraïna. El congrés, dirigit pels doctors Francesc Sagués i el Markus Bähr, ha estat avalat pel premi Nobel de Química 2007, Gerhard Ertl. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha col·laborat en l'organització mitjançant el servei d'Empresa.