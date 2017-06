Busquen famílies per acollir infants sahrauís durant les vacances d'estiu. EIX

Ja ha arribat l'estiu i el projecte Vacances en Pau busca famílies al Penedès i Garraf per acollir infants sarhauís durant els mesos de juliol i agost. El projecte consisteix en l’estada d’infants dels campaments de refugiats durant dos mesos de l’estiu i està organitzat per la Delegació del Front Polisario a Catalunya, amb el suport d’associacions solidàries, entitats, organismes i ajuntaments. Al Penedès, els encarregats del projecte són Acció Solidaria amb el Sàhara, ACAPS Wialia Alt Penedes i Baix Penedes amb el Sàhara.

El projecte vol fomentar i impulsar l’apropament entre el poble sahrauí i el nostre territori, així com donar suport polític al procés d’autodeterminació del poble sahrauí. Els infants són víctimes directes d’un conflicte que va començar l’any 1975 i que l’ONU i la comunitat internacional és incapaç de solucionar, on el Marroc n’és culpable i l’Estat espanyol n’és responsable.

Què he de fer si vull acollir un nen o nena sahrauí, aquest estiu?

Les famílies interessades hauran de fer una petita entrevista amb els membres del projecte Vacances en Pau, en la qual, s’emplenarà una sol·licitud d’acollida. L’única documentació requerida és el DNI dels sol·licitants i la targeta de la Seguretat Social d’un dels dos. A grans trets, els requisits per ser família acollidora són:

Disposar d’una situació social i econòmica normal i estable.

Un habitatge en condicions adequades.

No importa si la família d’acollida és monoparental o si està formada per una parella del mateix sexe.

La família ha de dur a terme una entrevista amb el treballador social o psicòleg del projecte per tal que sigui informada del programa i decidir sobre la idoneïtat de la família.

A més, des de Vacances en Pau, t’ho posen ben fàcil, perquè s'encarreguen de trobar finançament per sufragar les despeses del viatge del nen o nena; tramiten la targeta sanitària que els permet entrar en el sistema sanitari del CatSalut; gestionen una assegurança de responsabilitat civil dels infants; s'encarreguen de traslladar els infants des de l’aeroport fins al municipi on residirà l’infant i a l’inrevés el dia que marxen; organitzen les revisions mèdiques i també, les activitats lúdiques i visites institucionals.