Els Llaguts de Vilanova denunciaran aquest dissabte el drama de les persones refugiades

Els Llaguts en col·laboració amb Stop Mare Mortum i el col·lectiu Platja de la República, realitzaran un acte reivindicatiu i de suport pels drets de les persones refugiades.



El matí del proper dissabte 1 de juliol, amb motiu de les festes de Sant Pere (patró dels pescadors), els Llaguts de Vilanova i la Geltrú oferiran una jornada de portes obertes per tal de donar a conèixer com funcionen aquestes tradicionals embarcacions de rem catalanes i també per mostrar un any més el seu suport a les persones que creuen la nostra mar Mediterrània en busca de refugi.



A partir de les 11:30h arribaran a la platja de la República, moment de l’acte de denúncia, per oferir tot seguit un tast de rem, que s’allargarà fins a les 14h.



Aquest acte se suma a les activitats de la plataforma Stop Mare Mortum de la comarca del Garraf, impulsada per Unitat contra el Feixisme i el Racisme Garraf, moviment que aplega diferents entitats, col·lectius i persones que treballen en contra de l’avenç de formacions polítiques d’ultradreta i de tot tipus de discriminació racista que posa en risc la convivència als nostres barris i municipis.



Amb aquesta acció i d’altres fetes anteriorment a la comarca, es pretén visibilitzar el drama que pateixen les persones que cerquen refugi a Europa i exigir a les administracions que garanteixin el dret a la vida, el dret d’asil, les vies legals i segures, l’obertura de fronteres i l’acollida digna.



El col·lectiu Platja de la República s’ha sumat a les reivindicacions de mobilització. Les entitats i/o persones a títol individual que ho desitgin, també poden incorporar-se a l’acció de dissabte així com a la plataforma Stop Mare Mortum al Garraf.