Uns 1.500 alumnes de Vilanova han rebut aquest curs ajuts a l'escolaritat valorats en 160.000 euros

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú considera gairebé assolits per complet els quatre objectius que es van proposar a l’inici del curs escolar 2016 – 2017.

El primer dels objectius va ser tenir una oferta educativa equilibrada i adequada a la ciutat. En el curs escolar que s'ha tancat aquest mes de juny, s’ha augmentat en un grup les línies de P3, passant de 24 a 25 grups, i s’ha reduït en un, passant de 27 a 26, les línies de 1r de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Des de la Regidoria d’Educació estan satisfets amb l’assoliment d’aquest objectiu perquè, tot i que la distribució dels grups de primària ha fet variar l’oferta dels centres, s’ha aconseguit distribuir l’alumnat de forma correcte. El grau de satisfacció de les famílies respecte la demanda d’un centre en el cas de primària és d’un 94% de famílies que se’ls va assignar la primera opció i si es compta entre la primera i la segona opció aquest percentatge augmenta en dos punts fins arribar al 96%. Pel que fa a la satisfacció en secundària, un 84% de les famílies van ser assignades en la primera opció i un 88% entre la primera i la segona opció. “El percentatge en la secundària baixa perquè hi ha un nombre més reduït de vacants a la ciutat” destaca el Regidor d’Educació i Ocupació, Joan Martorell.

Un segon objectiu era desenvolupar projectes i programes educatius per millorar la qualitat educativa dels centres de la ciutat. Des de la Regidoria d’Educació s’ha arribat a acords amb l’administració per poder treballar conjuntament determinats temes. Per una banda, la col·laboració amb el Departament d’Ensenyament per planificar l’oferta educativa, on l’Ajuntament no té una competència directa però vetlla perquè s’adeqüi a les necessitats de Vilanova i, per una altra banda, s’ha encetat una nova col·laboració amb la Diputació de Barcelona on s’estableix Vilanova i la Geltrú com eix catalitzador dels municipis del Garraf Sud pel projecte Escola Nova 21, un moviment d’innovació pedagògica.

A banda d’aquests acords, l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), organitza tota una sèrie d’activitats que “ajuden a configurar l’oferta educativa de la ciutat” explica Martorell. En aquest marc es troba el “Programa d’Animació a les escoles”, el “Pla d’animació a la lectura” que es realitza conjuntament amb les biblioteques de la ciutat per fomentar la lectura i el “Programa Cultura Emprenedora” que ha aconseguit que algunes escoles hagin treballat els valors de l’emprenedoria.

No es pot oblidar els programes vinculats amb la transició entre l’educació i el treball. Per una banda, el “Tastets”, que tracta que els alumnes puguin provar determinats oficis i, per l’altra, el “Projecte FAR” on uns 50 alumnes, majoritàriament de segon cicle de secundària, van a empreses i serveis per realitzar pèctiques laborals.

Dins d’aquest objectiu també es troben les xerrades de temes educatius que es realitzen durant el curs, la Fira Zona E d’orientació escolar i el rellançament del projecte “Descobrim Vilanova” que tracta d’explicar la ciutat des de diferents aspectes com la història, la cultura i la natura.

Un altre dels objectius i “una de les màximes competències de l’Ajuntament” en paraules del regidor Martorell ha estat la dedicació de recursos a escoles públiques. Al voltant d’un milió i mig es van destinar a la partida pressupostària d’educació. En el present curs s’han gestionat fins a 300.000 euros en concepte de manteniment de les escoles públiques de Vilanova i s’ha augmentat un 25% la quantitat que es dota als centres per al seu manteniment intern. A més , de cara a l’estiu s’estan estudiant quines obres es poden fer per recuperar el bon estat de les escoles i així augmentar la inversió pública en obres que s’ha vist reduïda en els darrers anys.

Dins de la partida econòmica referent a educació en els pressupostos del Govern municipal, s’ha mantingut la xifra de 160.000 euros anuals per oferir els ajuts de l’escolaritat que han permès a 1.500 alumnes tenir llibres i realitzar activitats, tant dins com fora del centre, en el curs 2016-2017. El Regidor d’Educació, Joan Martorell, destaca “és un ajut que hem anat incrementant en els últims anys i que hem volgut mantenir per voluntat política del govern perquè enteníem que la situació econòmica de la ciutat ho demanava”.

El darrer objectiu que es va marcar el Govern va ser el de fomentar la participació de la comunitat educativa que s’ha assolit a través de la creació del Consell d’AMPA’s i el debat que s’ha generat a partir de diferents temes com el que ha tractat una comissió sobre la vulnerabilitat infantil i els problemes d’alimentació o similar amb les escoles.

De cara al curs 2017 – 2018, la regidoria avança que s’està treballant en una proposta relacionada amb el món de l’esport, les famílies i el civisme: com s’enfoca l’esport escolar i quins són els valors que aporten.