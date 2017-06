Un ciclista mor en un xoc contra un camió a l'N-340 al Vendrell

Un ciclista ha mort aquest dimecres al migdia en un xoc contra un camió a l'N-340 al Vendrell, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït poc després de tres quarts de dotze del migdia al quilòmetre 1.190 on, per causes que es desconeixen, han col·lidit un ciclista i un camió i, com a conseqüència, el ciclista ha resultat mort. Es tracta de F.D., un home de 50 anys, nacionalitat francesa i veí de Creixell. La via ha quedat tallada en sentit Barcelona fins a tres quarts de dues i durant l'afectació s'han fet desviaments per l'interior del Vendrell. Fins al lloc de l'accident s'hi ha desplaçat sis dotacions dels Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del SEM.