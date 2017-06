Vilafranca del Penedès comptarà amb un Servei d’Atenció Integral per a persones LGTBI

La regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Vilafranca, Montse Arroyo, i la Directora General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Mireia Mata, han subscrit aquest matí un acord per impulsar un nou Servei d’Atenció Integral (SAI) per a defensar els drets de les persones LGTBI. El desenvolupament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia contempla la creació d’aquests serveis, que faciliten atenció de qualitat i de proximitat a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

La regidora Montse Arroyo ha destacat que aquest acord s’hagi subscrit precisament el dia 28 de juny, en què se celebra el Dia de l’Alliberament del LGBTI. ”És important que l’Ajuntament es pronunciï i doni suport al col.lectiu LGBTI, perquè les lleis l’emparen”. Arroyo ha dit que amb aquest nou Servei d’Atenció Integral (SAI), les persones d’aquest col.lectiu tindran a partir del mes de setembre un lloc per poder assessorar-se, i la tècnica d’Igualtat, que ja ha rebut formació en el tema, derivarà la petició al servei pertinent. La intenció de la regidoria d’Igualtat és traslladar el treball transversal i en xarxa, que es porta a terme en matèria de violència de gènere, a l’àmbit LGBTI.

Per la seva banda, la directora general d’Igualtat, Mireia Mata, ha felicitat l’Ajuntament de Vilafranca per ser un dels 13 primers ajuntaments referents a Catalunya que disposen d’aquest servei i ha qualificat la llei pels drets del col.lectiu LGTBI com “ambiciosa i pionera, que s’ha de desenvolupar amb un treball cooperatiu amb el món local i associatiu. Els municipis són l’administració més propera i és important que els ciutadans tinguin serveis i recursos de proximitat”.

El SAI de Vilafranca és el primer de la comarca de l’Alt Penedès i té com a objectius principals visualitzar la realitat del col·lectiu LGTBI i donar suport i atenció a la diversitat sexual i de gènere. Properament el Consell Comarcal de l’Alt Penedès, també s’afegirà a aquesta xarxa i tindrà un servei d’aquestes característiques.