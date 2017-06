L'Ajuntament de Sitges celebra el Dia per a l'Alliberament LGTBI

L'Ajuntament de Sitges ha celebrat l’acte institucional amb motiu del Dia per a l'Alliberament LGTBI amb la penjada de la bandera de l'Arc de Sant Martí al balcó de la Casa de la Vila, des de primera hora del matí, i la lectura del manifest conjunt dels municipis de la província.

Durant l'acte, voluntaris de Sitges Gay Link han llegit el manifest 'Per uns municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats de les persones LGTBI' en el qual s'expressa que “en el nostre entorn més proper hem tingut agressions lgtbifòbiques patides en municipis catalans, com són els casos de Berga, Barcelona, Sitges i, més recentment, Salou' i que 'és per això que es fa imprescindible continuar amb el desplegament i aplicació efectiva de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals”.

Per la seva part, l'Alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha manifestat que “Sitges ha estat dels primers municipis en desplegar la llei amb un punt d'atenció LGTBI orientat a persones que pateixen discriminació o que necessita informació sobre salut, situació a la feina o inclusió, perquè trobi un acompanyament cap a la normalitat de qualsevol ésser humà, perquè poguem estimar com volguem”.

La programació del Dia per a l’Alliberament LGTBI clourà dijous 29 de juny amb la projecció del film 'Love is strange' en versió original al Casal de la Gent Gran del carrer de Pau Casals de la mà de Cineclub Sitges. L'entrada tindrà un preu de 6 euros i s'oferirà una copa de cava gentilesa de Sitges Gay Link.