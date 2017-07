Quatre persones ferides i cinc vehicles implicats en un aparatós accident de trànsit a Vilanova

Quatre persones han resultat ferides de diversa consideració en un accident de trànsit que ha tingut lloc poc després de les cinc de la tarda d'aquest dissabte al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú. Un turisme que circulava amb excès de velocitat i de forma temerària ha xocat violentament contra un altre cotxe i finalment s'han vist implicat tres vehicles més en el sinistre.

L'accident ha tingut lloc a la cruïlla del carrer Doctor Zamenhoff amb el carrer de la Torre d'Enveja, al nucli urbà de Vilanova. Segons els testimonis, el vehicle que ha provocat l'accident circulava amb excès de velocitat i ha xocat contra un altre turisme que ha donat una volta de campanya com a conseqüència de la violència de l'impacte, que ha afectat altres tres vehicles.

Ha estat necessària la intervenció dels bombers per treure els ferits dels vehicles, que ja han estat atesos pels serveis d'emergències i traslladats a l'hospital. La policia local de Vilanova ha confirmat aquesta matinada que el conductor del vehicle que ha provocat l'accident ha estat detingut per conducció temerària i per donar positiu en el control d'alcoholèmia.