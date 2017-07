Tallada l'AP-7 a Santa Margarida i els Monjos per l'incendi de la cabina d'un camió

L'autopista AP-7 ha estat tallada al trànsit al seu pas per Santa Margarida i els Monjos en sentit nord poc després de dos quarts de cinc de la tarda a causa de l'incendi de la cabina d'un camió de gran tonatge, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Bombers han activat cinc dotacions terrestres per apagar les flames, que també han pres al voral tot i que amb poc abast. El cos d'extinció d'incendis ha rebut l'avís dels fets cap a les quatre de la tarda i un cop han arribat al lloc han comprovat que, del vehicle, que no duia matèries perilloses, només cremava la cabina. El conductor ha resultat il·lès.