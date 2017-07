Grafits i excrements de gossos, dos dels objectius de la campanya cívica "Viure Vilanova és fàcil"

Les banderoles que des del mes de juny es poden veure a diferents carrers deVilanova amb el lema "Viure Vilanova és fàcil" formen part d'una campanya cívica posada en marxa per l'Ajuntament, segons ha explicat el regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat, Joan Giribet, aquest dilluns en una roda de premsa. La iniciativa estarà centrada en "corregir els tres punts que provoquen problemàtiques més importants", segons Giribet: els excrements de gossos, els mals hàbits a l'hora de llençar productes voluminosos a les escombraries, i els grafits. La campanya, valorada en 20.500 euros, anirà desgranant els missatges progressivament les properes setmanes, per tal de conscienciar la ciutadania d'una manera "positiva".

L'objectiu inicial de la iniciativa era posar en marxa "una primera fase que cridés molt l'atenció, que la gent en parlés molt", ha dit el regidor. "Ha generat expectatives i polèmica perquè a partir d'ara es comencin a tractar les accions. El que volíem dir és que viure a Vilanova és fàcil si fem el que es continuarà parlant a la campanya", ha explicat Giribet. A banda de banderoles, l'Ajuntament enganxarà rètols a les papereres, a més de publicar anuncis als mitjans de comunicació, entre altres mesures.

Una Vilanova "alegre, positiva i il·lusionant"

Ah! Design Studio ha estat l'empresa encarregada de realitzar la campanya, fruit d'un concurs d'idees convocat per l'Ajuntament en el que van participar altres cinc estudis de disseny. Amaia Hernández, responsable de l'estudi guanyador, ha apuntat que "la idea creativa es basa en representar una Vilanova alegre, positiva, oberta, amb iniciativa, il·lusionant, on la ciutadania fos la protagonista". Així, l'objectiu és que "tota la ciutadania s'impliqués per evitar aquestes conductes incíviques". Segons Hernández, es pretén que a través de les imatges i de la gestualitat dels seus protagonistes es comparteixi "l'orgull de ciutat, l'estima per l'espai públic, i que el ciutadà se'n senti responsable". La dissenyadora ha assegurat que tenint en compte que la campanya s'adreça a tota la ciutadania, el llenguatge emprat "és directe, fàcilment comprensible, i molt didàctic". Per als impulsors de la campanya, "que es faci soroll i que es parli d'ella és un bon senyal".