Cau una banda que produïa tabac il·legal a dues naus de Vilanova i la Geltrú i Llorenç del Penedès

La Guardia Civil, en un operatiu batejat com a 'Rigola', ha donat per desarticulat un grup criminal especialitzat en la producció i contraban de tabac, amb centres d'operació a Vilanova i la Geltrú i Llorenç del Penedès. En concret, ha detingut setze persones i ha decomissat 10.500 quilos de fulla i picadura de tabac de contraban, 230.000 paquets de dues populars marques, maquinària de producció de cigarretes, quatre vehicles i diverses eines. Els agents també han localitzat deu sacs de grans dimensions plens de fems, i la policia no descarta que els detinguts els volguessin utilitzar per barrejar amb el tabac. Els arrestats han passat a disposició del jutjat d'instrucció número 7 del Vendrell.

La investigació va començar al voltant d'un grup criminal al qual la Guàrdia Civil ja havia intervingut dos contenidors de tabac de contraban procedents del sud est asiàtic. Els agents van identificar la persona responsable del material i va esbrinar les relacions que mantenia amb terceres persones que presumptament formaven part de l'estructura delictiva del grup.

A principis del passat mes de març, la Guàrdia Civil va intervenir un camió carregat de tabac de contraban de dues conegudes marques tabaqueres i va detenir un home. La investigació va revelar que el camió anava camí d'una nau industrial de Vilanova i la Geltrú i es van intervenir 230.000 paquets de tabac, amb un valor de més d'un milió d'euros.

Al mateix temps, la policia va esbrinar que existia una altra nau a Llorenç del Penedès, on l'organització criminal havia instal•lat la cadena primària de producció del tabac, amb la maquinària industrial necessària per picar les fulles i preparar les cigarretes. Posteriorment, els agents van constatar que a aquesta nau arribava un camió de matrícula polonesa per descarregar 100 capses de cartró de grans dimensions.

Durant l'operatiu, la Guàrdia Civil va detenir quinze persones i va registrar les dues naus. En el cas de Vilanova, hi van trobar una gran quantitat de material necessari per produir cigarretes, com filtres, paper, cartró i bobines de plàstic. Pel que fa a Llorenç, també s'hi van trobar grans sacs de fems. Per esclarir si s'utilitzava per a barrejar-ho amb el tabac, la policia en va remetre una mostra a l'Institut espanyol de toxicologia de Barcelona.

En total, la Guàrdia Civil calcula que els beneficis econòmics que hagués obtingut el grup criminal comercialitzant tot el tabac intervingut haurien estat d'entre tres i quatre milions d'euros.