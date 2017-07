La policia de Vilanova enxampa set conductors ebris o drogats en una setmana

La policia local de Vilanova i la Geltrú ha enxampat en una setmana fins a set conductors ebris en controls preventius i accidents de trànsit. A més del conductor del greu accident del carrer Zamenhoff, la policia ha denunciat altres sis persones. Dimecres 28 de juny, a les 15.44 hores la Policia Local instrueix diligències per un delicte contra la seguretat al trànsit al conductor d'una motocicleta que s'havia accidentat a la ronda d'Europa. L'home, de 29 anys, pretenia marxar del lloc de l'accident sense ser atès pel personal sanitari per ferides de caràcter lleu. Els agents van realitzar-li la prova d'alcoholèmia, que va donar positiu, i van constatar que no tenia en vigor el permís de circulació.

El mateix dia, a les cinc de la tarda, la Policia Local rep una trucada per accident de circulació al carrer de l'Àncora, cantonada amb el carrer de la Sínia de les Vaques, en el que està implicat el conductor d'un automòbil. Segons l'atestat, el noi de 19 anys va perdre el control i es va estavellar contra la porta metàl·lica d'un edifici, causant també danys a un arbre. El jove va donar negatiu a la prova d'alcoholèmia, però positiu en consum de cànnabis.

La matinada de divendres a dissabte, a les 05.15 hores, la Policia Local va imputar un delicte contra la seguretat del trànsit a un home de 26 anys que es va negar a sotmetre's a realitzar la prova d'alcoholèmia en un control preventiu, al passeig del Carme. I dissabte a les 20.18 hores, la policia va imputar un altre delicte contra la seguretat del trànsit a una dona de 40 anys per negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, després d'haver-se accidentat tota sola al carrer de les Canàries. La dona era a l'hospital de Sant Antoni per rebre atenció mèdica, quan els metges van avisar als agents, ja que mostrava símptomes d'embriaguesa.

De matinada, a les 3 hores, la Policia Local va imputar també a un home de 47 anys un delicte contra la seguretat del trànsit, per conduir amb una taxa d'alcohol en sang que superava el triple del permès. L'home va ser aturat després que proferís insults als agents que en aquell moment estaven realitzant un control preventiu al passeig Marítim.

La matinada de dilluns a dimarts, a les 02.22 hores, la Policia Local rep l'avís per accident de circulació a la ronda Ibèrica en el que està implicant un vehicle que, en sortir-se de la via, va impactar contra la rotonda provocant danys en un arbre. El conductor, de 27 anys, superava el triple del límit permès en la prova d'alcoholèmia, i se li obren diligències per via penal.