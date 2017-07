La vilafranquina Natàlia Ramírez Guerra, candidata a Miss Plus Size Edition

La vilafranquina Natàlia Ramírez Guerra ha sigut seleccionada per representar Barcelona en el certamen Miss Plus Size Edition by Affinity International, que es celebrarà el proper 1 d’octubre al teatre Aquarella Music de Barcelona, i en el que competiran 18 candidates de talles grans de les diverses províncies espanyoles.

Natàlia Ramírez té 19 anys va ser seleccionada entre més de mig miler d’aspirants, per la qual cosa va haver primer de passar una preselecció via email enviant fotos i una descripció breu de la seva persona. A la següent fase ja només ho van arribar unes 150 aspirants, entre les quals va ser escollida Ramírez després d’un casting presencial que es va celebrar a Barcelona.

Aquesta jove és força coneguda a Vilafranca, sobretot per la seva vinculació a les rues de Caranaval, on és la responsable de les coreografies de la comparsa Vil’aktiva i de l’AV de Sant Julià. També és monitora de l’esplai GEP i monitora de gimnàstica rítmica, i està estudiant un Cicle Superior de caracterització i maquillatge professional.

Com ja hem comentat, el concurs tindrà lloc el diumenge 1 d’octubre a Barcelona i consistirà en un ball de presentació amb totes les aspirants i una desfilada amb roba “casual”, de bany i amb vestit de gala. Aquest concurs podria suposar un llançament en la seva carrera com a model, però Natàlia Ramírez espera que serveixi sobretot per ajudar a visualitzar a gran escala la moda curvy, els blogs de talles grans i l’interès per les firmes de moda per la roba de talla gran.