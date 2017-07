El Vendrell posa en marxa la "Ludoteca a la sorra" a Coma-ruga

Avui es posa en marxa la Ludoteca a la sorra, un espai de joc destinat a infants de 2 a 10 anys, que ofereix l'Ajuntament del Vendrell com a eina educativa i de diversió i que està ubicat a l’alçada del carrer Fluvià de Coma-ruga. Ja ahir, dimarts, la ludoteca va rebre els primers visitants durant una sessió fotogràfica promocional del servei.



L'espai compta amb una selecció de joguines que afavoreixen la relació i el joc a la platja, amb un disseny i una distribució molt acurats que conviden a jugar i a participar, i amb la col·laboració d'un grup de professionals especialitzats en l'educació a través del joc i de la joguina. A la ludoteca, els menuts podran gaudir de racons de joc simbòlic, de construcció, d'aigua, psicomotor, jocs tradicionals i d'iniciació esportiva i espai per dibuixar i fer petits tallers. Enguany també s’hi ha previst un racó amb activitats per promocionar els Jocs del Mediterrani Tarragona 2018.

La Ludoteca a la sorra és un servei per a les famílies, que hi poden deixar els infants una estona mentre els pares fan les compres, van a la platja... i que té unes normes de funcionament que cal respectar. El seu horari de funcionament és de les 18h a les 21h. Entre altres, cal tenir en compte que l’entrada es farà a cada hora en punt i que el preu per hora és de dos euros. Les inscripcions es poden fer a la mateixa Ludoteca, on els pares i mares hauran de facilitar les seves dades i el número de telèfon.