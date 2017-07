L'ONG Fem Pous organitza aquest dissabte la 12a edició del sopar solidari amb Camerun

El grup de solidaritat FEM POUS de la parròquia de Santa Maria de La Geltrú organitza el proper dissabte dia 8 de juliol, el ja tradicional SOPAR SOLIDARI, amb l’objectiu de recollir fons per als diferents projectes de cooperació amb els que col·labora a l’extrem nord del Camerun.

Aquest any es tornarà a comptar amb la presència de Mn. Miquel Àngel Pérez, president de la ONG Makari-Blangoua i missioner cooperant que va viure sis anys a l’extrem nord del Camerun i segurament també amb Mn. Juan Antonio, missioner navarrès que malgrat les moltes dificultats que hores d’ara hi ha per la zona encara hi continua treballant. Aprofitant la trobada ens parlaran sobre la difícil i complicada situació actual que pateix aquesta remota zona del nord del Camerun amb la revifada de les accions del grup terrorista Boko Haram.

Com també és ja tota una tradició, el sopar comptarà amb dues actuacions musicals: el grup local First Sight, integrat per alguns joves del mateix grup de solidaritat així com un grup de nens i nenes vinculats al grup que ja es van presentar fa uns anys: Apter Angels Song

Aquesta activitat, compta amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i de diversos establiments de la ciutat que, amb les seves aportacions, fan possible la realització d’aquest acte solidari. Enguany a més, s’ha pogut tornar a comptar amb la col·laboració especial del conegut i premiat il·lustrador vilanoví Sebastià Serra que a més del cartell del sopar va dissenyar la imatge de les noves samarretes del grup que estaran a la venda durant el sopar.

El grup de Solidaritat FEM POUS va néixer l’estiu de l’any 2003 a partir d’un grup de joves de la parròquia de Santa Maria de La Geltrú que, sensibilitzats per les desigualtats entre el nord i el sud, van decidir aportar el seu treball i esforç per col·laborar amb un grup de cooperants establert a l’extrem nord del Camerun des de mitjans dels anys 60. L’extrem nord del Camerun, és la zona més pobre i amb menys recursos d’aquest país Africà.

Des dels seus orígens, el grup ha col·laborat en diversos projectes entre els que destaquen: la construcció de diversos pous a la zona de Kousséri, una sala polivalent a l’illa de Kòfia, un camp de treball a la zona de Blangoua, una nova aula i una residència per al professorat de l’escola de Blangoua, un centre de secundària al barri de Madagascar a Kousséri o ajuts d’emergència arran del conflicte humanitari que va aparèixer ara fa uns anys amb la presència del grup terrorista Boko Haram i que malauradament encara continua ben present.