Accident d'un camió a la C-15 que obliga a tallar un ramal

L'accident d'un camió a la carretera C-15 obliga a tallar un dels ramals d'aquesta via, al terme municipal de Font-rubí, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. La via es troba tallada en sentit sud i s'acumula gairebé un quilòmetre de retencions.

Segons les primeres informacions, el conductor hauria perdut el control del camió quan intentava espantar una abella que s'havia colat a la cabina. Tot i l'espectacularitat de l'accident, no hi ha hagut ferits i no s'ha vist implicat cap altre vehicle en el sinistre.