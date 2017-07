L'IMET vol ser centre de referència en la formació i la recerca de feina

IMET, l'Institut Municipal d'Educació i Treball, vol ser centre de referència a VNG i a la comarca en formació per l'ocupació. En els primers sis mesos d'aquest any 408 persones han fet formació al centre, en 35 cursos diferents. El regidor d'Educació, Joan Martorell, aposta perquè l'IMET "sigui un centre de referència en les segones oportunitats, volem ajudar a les persones a trobar el seu rumb".

Martorell explica que les accions per l'ocupació van dirigides a públics diferents, "som un centre transversal, ens adrecem a diferents edats, a gent jove però també a persones aturades, a persones grans, a tot tipus de situacions laborals". Un bon exemple d'aquesta especialització són els programes integrals per afavorir la inserció laboral de joves entre 16 i 29 anys. Aquesta setmana una desena de persones han començat l'aprenentatge sobre carnisseria i xarcuteria al Mercat de Mar. "Ho hem integrat en un espai concret, el Mercat, que ens permet una experiència formativa directa, amb atenció al públic, els paradistes col·laboren i comptem amb l'acompanyament del barri" ha dit el responsable municipal d'Educació i Treball.

El regidor destaca que totes aquestes accions no serien possibles sense la col·laboració amb empreses, entitats i institucions. "Sols no ho podem fer, la vocació és posar-nos d'acord amb altres administracions" diu Joan Martorell i destaca especialment el treball conjunt amb els ajuntaments de la comarca, el Consell Comarcal del Garraf, el SOC, Servei d'Ocupació de Catalunya, i la Diputació de Barcelona. A part de les administracions, a més, també s'han establert col·laboracions amb les entitats socials, "tenim projectes conjunts amb la Confraria de Pescadors, la Fundació Sant Antoni Abat, Càritas..." i amb empreses. En el primer semestre de l'any l'IMET ha fet accions amb 166 empreses i ha formalitzat 163 convenis de pràctiques.

Un altre servei que vol ser punt de referència en el món del treball és la borsa de treball i el Club de la feina. Des de principis d'any, 1.659 persones han cercat feina des de l'IMET, amb quasi 300 llocs de treball gestionats i amb un percentatge d'inserció del 30%.

En el ventall de col·lectius als quals s'adrecen les accions de l'Institut Municipal d'Educació i Treball destaquen especialment aquelles adreçades a col·lectius sensibles, que difícilment tindrien accés al món laboral si no és amb accions específiques. Joan Martorell menciona, per exemple, el programa TIMOL, adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, que "ha tingut un impuls molt notable, hem passat a doblar pràcticament el nombre de persones, estem convencent molta gent que una comarca inclusiva és possible".

Altres programes destacats són el PFI Adaptat, adreçat a joves amb discapacitat intel·lectual que no han obtingut el graduat en ESO, el Trànsit, adreçat a joves amb discapacitat intel·lectual que han finalitzat el PFI Adaptat, i el programa Matí, per persones en atur que tinguin algun problema de salut mental.