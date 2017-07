Vilanova estrena un nou servei Servei d'Atenció Integral local per a les persones LGTBI

L'alcaldessa Neus Lloveras i la tercera tinenta d'Alcaldia i regidora de Cultura, Convivència i Equitat, Teresa Llorens, han signat aquest divendres un acord amb la directora general d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Mireia Mata, per al desenvolupament del Servei d'Atenció Integral local per a les persones LGTBI.

El servei, que depèn de la regidoria de Convivència i Equitat, ja està en funcionament a l'Espai d'Equitat, a l'entrada de l'Ajuntament vilanoví.

La Llei 11/2014, del 10 d'octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) té, entre els seus objectius, vetllar per la protecció dels drets de les persones LGBTI.

Tal i com ha recordat l'alcaldessa, "La col·laboració de les administracions en la prestació del Servei d'Atenció Integral juga un paper fonamental". Lloveras ha volgut destacar també que "a VNG estem convençuts que la diversitat ens enriqueix, i fa temps que treballem aspectes de diversitat per garantir una bona convivència".

L'acord desenvolupa el model local de col·laboració en la prestació del servei que formarà part de la Xarxa de Serveis d'Atenció Local de Catalunya, i la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat garanteix una formació adequada del personal que presta el servei.

El servei d'Atenció Integral Local per a persones LGTBI té tres objectius:

1. Donar informació a les persones LGTBI i població en general que s'hi adrecin sobre recursos de les diferents administracions i entitats.

2. Atendre les incidències sobre drets de les persones LGTBI, intermediar i resoldre els conflictes plantejats.

3. Atendre possibles casos de discriminació, acollint i acompanyant les víctimes en la interposició de la denúncia i en les vies i procediments existents.

El Servei d'Atenció Integral Local a Vilanova s'emmarcarà en l'Espai d'Equitat, que passarà a comptar amb dos serveis: a més del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, disposarà del Servei d'Atenció a la diversitat sexual i de gènere amb la incorporació des de juliol de 2016 d'un tècnic especialitzat en la matèria.

La regidora Teresa Llorens ha remarcat que "garantir la igualtat de drets de totes les persones davant la llei és avançar en la igualtat", i ha recordat algunes de les accions ja implementades en l'àmbit LGTBI a la ciutat, com el grup de suport i autoajuda per a joves LGTBI, la tramitació i seguiment de les denúncies per incompliment de la Llei 11/2014, la presentació de la Llei i les seves implicacions per a les administracions locals, o els cursos al Campus Universitari de la Mediterrània.

Es preveu properament seguir presentant de la Llei als treballadors i treballadores de l'Ajuntament i a les entitats de la ciutat, a més de realitzar una diagnosi LGTBI de la ciutat amb el suport de la Diputació per a la posterior elaboració d'un Pla Local LGTBI, en el marc de les polítiques d'equitat de gènere de la ciutat.

Mireia Mata, directora general d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ha explicat que el d'avui era un acte de reconeixement a l'Ajuntament vilanoví per la "llarga trajectòria que porta en la defensa dels drets civils de totes i tots", i ha recordat la importància de la col·laboració entre administracions, "tenint en compte que a la primera línia d'atenció d'una persona hi ha d'haver el seu ajuntament".