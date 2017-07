Tres ferits, un d'ells de gravetat, en un accident entre tres vehicles a Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident ha passat aquest diumenge a les 17.05 hores per causes que es desconeixen . Concretament, ha tingut lloc al punt quilomètric 206 en sentit Barcelona. A causa de l'impacte, una dona de 75 anys ha resultat ferida greu i un home de 70 i una dona de 65 han resultat ferits de poca gravetat. L'afectada de més gravetat ha estat evacuada amb un helicòpter medicalitzat a l'Hospital de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat. Els altres dos ferits han estat traslladats al mateix centre hospitalari en dues ambulàncies. Per facilitar les tasques dels equips d'emergències, l'autopista s'ha tallat durant uns minuts, cosa que ha provocat cues quilomètriques. Fins al lloc s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra.