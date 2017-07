L'equip Vilanova Fórmula Team entra en competició

L'Equip Vilanova Fórmula Team format per estudiants del campus local de la UPC va presentar dissabte a la Masia Cabanyes el seu vehicle de competició.

Amb aquest acte es va fer visible l'esforç realitzat durant mesos, per tal de poder fer realitat el projecte de competir amb d'altres equips universitaris en carreres de fórmula 1.

El Vilanova Fórmula Team prendrà part en la carrera que tindrà lloc a Itàlia, entre el 19 i el 23 de juliol i la que es farà al Circuït de Montmeló, del 23 al 27 d'agost. En totes dues hi participaran més de 70 equips de diferents universitats europees.

L'equip vilanoví està integrat per 32 persones, procedents de disciplines diverses com ara l'enginyeria mecànica, el disseny industrial, l'elèctrica o l'electrònica. Aquest és el tercer any del projecte en la competició.

L'àmbit d'Empresa de l'Ajuntament, en la línia de col·laborar amb la UPC i de potenciar esdeveniments de caire tècnic i científic, dóna suport a l'equip. El primer tinent d'alcaldia, Juan Luís Ruiz, va acompanyar dissabte als universitaris en la seva presentació pública.