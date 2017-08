Dònuts amb corona i unicorns envoltats d'abelles per fer créixer el nombre de noies als estudis de ciència i tecnologia

Cola, estisores, portàtils, paper de plata, microprojectors o un estri anomenat Makey Makey han compartit espai durant dues setmanes a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. El motiu és una de les edicions que aquest juliol s'han fet a Catalunya del programa #GirlsTech. A Barcelona i a Girona, 40 nenes d'entre 9 i 12 anys han participat en dos tallers que tenien com a objectiu la fabricació digital i la realitat augmentada. Allà han dissenyat els seus personatges per tal d'explicar històries. De les seves idees n'han sortit animacions com un dònut amb corona, ballarines, dofins o unicorns envoltats d'abelles. La iniciativa, del consolat general dels Estats Units, busca acabar amb la poca presència de dones en algunes carreres tecnològiques. Per exemple, en les enginyeries de telecomunicacions i informàtica només suposen el 10% del nombre d'estudiants. Una iniciativa que, segons el Departament de Cultura, serveix també per començar a introduir l'aprenentatge digital a les biblioteques del país.

#GirlsTech és un projecte que vol incrementar el nombre de dones a les carreres de ciència i tecnologia. Creat el 2014, des d'aleshores l'Ambaixada dels Estats Units a l'estat espanyol ha becat a més de 300 nenes d'entre 9 i 12 anys dins d'aquesta iniciativa. Aquest estiu, se n'han fet dues edicions a Catalunya: una a Barcelona (del 3 al 13 de juliol) i l'altra a Girona (del 17 al 27 de juliol) amb un total de 40 inscrits.

L'objectiu és començar a revertir la falta de dones als graus de ciència i tecnologia. Amb dades de tot l'Estat, un 54% dels estudiants universitaris són dones però a les enginyeries només són 1 de cada 4. A més, a les enginyeries TIC només hi ha un 10% de dones. #GirlsTech busca marcar un punt d'inflexió en aquestes dades.

Una manca de dones en aquestes carreres que, per als organitzadors, és alguna cosa més que un problema de paritat. "No és només un tema de vocació ocupacional sinó que, en el desenvolupament de la tecnologia, fa falta que també les dones tinguin veu per desenvolupar-ne d'altres", afirma l'educadora i investigadora en tecnologia i educació Laura Malinverni. Ella és una de les responsables del curs que s'ha fet aquesta segona quinzena de juliol a la biblioteca Carles Rahola de Girona.

Durant el curs, les alumnes han tingut total llibertat per tal de desenvolupar i imaginar les seves històries. Una de les activitats ha estat la creació de personatges. Cada una de les participants n'ha hagut d'inventar un i, després i ja en grups, han creat una història interactiva. De les creacions n'han sortit un dònut amb corona, un unicorn envoltat d'abelles o una ballarina, entre d'altres.

Algunes de les participants no saben si el curs d'aquest juliol les pot ajudar a triar les seves vocacions. Sí que ho té clar la Jessica que afirma que "vol ser youtuber" i creu que aquestes noves narratives la poden ajudar en la seva vocació. Algunes, com l'Adriana i la Clàudia encara no ho tenen tant clar però, almenys, no tanquen la porta als graus tecnològics.

Els objectius que busquen els responsables amb aquest curs és desenvolupar les aptituds en tecnologia però també les seves capacitats personals d'expressió. "Per una banda, volem treballar la part més de competències relacionada amb la narració i la capacitat de relatar. Per l'altra, volem que entenguin millor la competència del medi tecnològic, què permet cada tecnologia, com canvia el teu llenguatge comunicatiu i la manera d'expressar-te", assenyala Malinverni.

En les dues setmanes del taller a la biblioteca Carles Rahola de Girona han fet dues grans activitats. La primera va tenir com a eix vertebrador la narrativa interactiva treballant amb Scratch i el dispositiu electrònic Makey Makey. La segona setmana el protagonisme el van tenir uns projectors portàtils per crear, en paraules de Malinverni "narratives de realitat mixta que es projectin a l'espai i generin un so ambient".

Nova era de les biblioteques

El #GirlsTech ensenya noves tecnologies que creen nous discursos i documents. Uns canvis ràpids dels quals les biblioteques no se'n volen quedar enrere. "Pensem que aquestes generacions que venen ara han viscut les noves tecnologies i van súper ràpides", apunta la bibliotecària responsable de la secció infantil i juvenil a la Carles Rahola de Girona, Diana Miguel. La Conselleria de Cultura veu aquesta iniciativa com el primer pas per a "la introducció de la filosofia LAB i l'aprenentatge digital en la programació de les activitats de les biblioteques".

Fins ara, ja havien fet un taller d'scratching, un programa d'aprenentatge creatiu que té a tot el món gairebé 24 milions de continguts creats. En aquest taller de la biblioteca gironina, nou de cada deu inscrits eren nois. Malgrat aquesta presència en masculí, Diana Miguel diu que no els ha costat gens omplir les disset places disponibles pel campus de #GirlsTech.

"Tenim moltes escoles de proximitat i vam fer la difusió a través d'elles. Es van posar en contacte amb nosaltres a finals de juny i ho vam difondre aquí i va ser molt ràpid, de seguida es va apuntar gent i no vam tenir cap problema", apunta. Assenyala també que de les disset persones nou venen expressament de Blanes (Selva) i la resta d'escoles de Girona ciutat.

Aposta STEM

La formació i el material del #GirlsTech el paga el propi Consolat General dels Estats Units. Cada dia, les nenes reben una formació de dues hores i mitja durant les dues setmanes que dura el curs. Des que es va posar en marxa el 2014, la delegació diplomàtica dels EUA a l'Estat ha becat a més de 300 nenes sempre de la mateixa franja d'edat: de 9 a 12 anys.

L'objectiu és fer créixer vocacions en l'àmbit STEM, que correspon a les inicials en anglès de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques.

A Girona la formació s'ha fet del 17 al 27 de juliol centrada en aquestes noves narratives interactives a través de la realitat augmentada. Abans, del 3 al 13 de juliol, l'American Space de Barcelona va acollir el campus dedicat a la fabricació digital. Les nenes inscrites, a banda del Makey Makey, es van endinsar en el món de la impressió en tres dimensions en totes les fases del procés: des de la pluja d'idees inicial fins a la revisió crítica del resultat.