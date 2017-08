Detenen nou persones per estafar més d'un milió d'euros traient diners en bancs amb identitats falses

Documents identificatius que feien servir els estafadors per treure diners en bancs. Pla general.. Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra, conjuntament amb la policia espanyola, han detingut nou membres d'una organització per estafar més d'un milió d'euros fent reintegraments en bancs amb identitats falses. Els detinguts, d'entre 19 i els 56 anys i de nacionalitat espanyola, feien servir documents d’identitat de terceres persones sostrets o extraviats. Durant els darrers sis mesos, els arrestats van realitzar més de 80 reintegraments que els va permetre obtenir 500.000 euros. Molts dels reintegraments es van efectuar fora de Catalunya, tot i que els legítims titulars de les identitats usurpades eren catalans. Es calcula que el grup ja operava des de fa sis anys amb identitats falses a bancs de tot l’Estat i a més del mig milió consumat hauria intentat estafar 500.000 euros més.

Els Mossos van iniciar la investigació al passat mes de març, quan diferents entitats bancàries van denunciar que en els darrers mesos en diverses oficines seves s'havien efectuat un nombre elevat de reintegraments de diners en efectiu per part de persones que utilitzaven documentació identificativa de tercers. Els investigadors van comprovar que molts dels reintegraments es van efectuar fora de Catalunya, tot i que els legítims titulars de les identitats usurpades eren residents al país.

Per aquest motiu al mes de març, sota la supervisió i tutela del Jutjat d'Instrucció número 29 de Barcelona, es va crear un equip conjunt d'investigació amb la policia espanyola per tal d'identificar i localitzar els autors de les estafes.

Les indagacions policials van determinar que el grup sempre seguia un mateix 'modus operandi'. Els líders del grup s'encarregaven d'aconseguir documents identificatius de terceres persones, normalment DNI o permisos de conduir, que els titulars havien extraviat o els havien estat sostrets prèviament. Quan disposaven de la documentació efectuaven un seguit de gestions, habitualment telefòniques, amb diverses entitats bancàries per saber si el titular del DNI era client seu i aleshores intentaven esbrinar el saldo que la futura víctima disposava en el compte.

Finalment, un dels integrants del grup, amb un aspecte físic similar al legítim titular del compte, s'adreçava a qualsevol oficina del territori i realitzava reintegraments per apropiar-se de tots els diners possibles.

Al llarg de la investigació els agents van observar que el grup va variar la seva manera d'actuar per tal de dificultar la detecció per part dels departaments de seguretat de les entitats bancaries i de les víctimes.

Els estafadors van arribar a contractar nous comptes corrents a nom dels titulars de les documentacions sostretes. Així, ordenaven transferències als nous comptes corrents creats i controlats pels líders del grup, els quals aconseguien diners en efectiu, mitjançant noves transferències, reintegraments o efectuant extraccions en caixers amb targetes bancàries associades a aquests nous comptes.

Fruit de la investigació es van identificar vuit integrants del grup. El passat 11 de juliol es va establir un operatiu per a detenir-los i realitzar les entrades i perquisicions en quatre dels domicilis dels investigats a Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sant Jaume dels Domenys.

Els agents van recuperar més de 1.300 documents d'identitat originals de terceres persones, peces de roba que van utilitzar quan feien els reintegraments, diners en efectiu i documentacions bancàries. En un dels domicilis també es va localitzar una plantació de 80 plantes de marihuana i tot l'equip per al seu cultiu.

Els detinguts van passar a disposició dels partits judicials del Vendrell, Mataró i Barcelona. Els jutges van decretar l'ingrés a presó de dos dels detinguts i la llibertat amb càrrecs per a la resta.

El 28 de juliol la policia va detenir a Barcelona un altre membre de l’organització. Amb aquestes detencions, els investigadors donen per desmantellada la cúpula del grup criminal. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions de la resta de persones que han participat com a reintegradors.