Denuncien a la Fiscalia de Menors un conductor ebri que viatjava amb el seu fill de 6 anys

La Policia Local de Vilanova va denunciar divendres poc abans de les 4 de la matinada el conductor d'un vehicle que circulava per la rambla dels Països Catalans amb símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol. L'home, que portava dins del cotxe el seu fill de 6 anys, superava el triple del permès a la prova d'alcoholèmia, no disposava d'assegurança i tenia retirat el permís de conduir per via judicial.

A més de la denúncia per la via penal, la Policia Local va posar els fets en coneixement de la Fiscalia de Menors i dels Serveis Socials, per una possible situació de desemparament del menor.