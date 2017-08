Denuncien el propietari d'un gos de raça perillosa que va mossegar l'esquena d'un home a Vilanova

Un home va patir dissabte poc després de les dues de la tarda la mossegada a l'espatlla d'un gos de raça perillosa. Segons ha explicat al policia local de Vilanova, la víctima caminava per la rambla de Pep Ventura que va ser atacat per l'animal.

La Policia Local va obrir diligències contra el propietari del gos, un noi de 18 anys, per un delicte de lesions i per incompliment de l'ordenança de tinença d'animals, ja que el gos anava deslligat, sense morrió, no tenia xip, i tampoc disposava de l'assegurança obligatòria per aquest tipus d'animal.

La víctima va haver de ser atesa a l'hospital de Sant Antoni.