Detingut un un home que acabava d'atracar un banc a Vilafranca del Penedès

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Unitat d’Investigació de la comissaria de Vilafranca del Penedès han detingut aquest matí, un home, de nacionalitat espanyola, de 50 anys i veí del municipi, com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació amb arma blanca a una entitat bancària de Vilafranca del Penedès.



Els fets s’han produït aquest matí, cap a les 10 hores, quan les patrulles han rebut l’avís que s’estaria produint un atracament en una sucursal d’una entitat bancària del municipi de l’Alt Penedès. Immediatament les patrulles de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Unitat d’Investigació de Vilafranca del Penedès s’han adreçat al lloc.



L’autor dels fets, el qual portava els dos braços embenats, ulleres de sol i una gorra per evitar ser reconegut, hauria intimidat a una treballadora de l’entitat amb un ganivet de grans dimensions i li hauria demanat diners en efectiu. Cal esmentar que a l’interior de la sucursal, oberta al públic, en aquell moment hi haurien tres treballadors i tres clients. L’atracador hauria fugit a peu i amb un botí d’uns 2.300 euros en efectiu.



Pocs minuts després, tot i que l’assaltant s’hauria arrencat les benes i s’hauria canviat de samarreta dins d’un bar, diverses patrulles l’han localitzat a l’estació d’autobusos, propera al lloc dels fets.



Durant l’escorcoll els agents li han trobat el ganivet de cuina, d’uns 32 centímetres de llargada i uns 20 centímetres de fulla, dintre de la motxilla i 115 bitllets de 20 euros a la cartera, quantitat que coincidia plenament amb els diners sostrets.



Immediatament els agents l’han identificat, l’han detingut i traslladat a comissaria.





Es dóna la circumstància que aquest home ja va ser detingut el 24 de juliol per dos atracaments comesos amb arma blanca a dues entitats bancàries de Barcelona i Vilafranca del Penedès. Un dels fets hauria succeït el mateix dijous 24 de juliol i uns dies abans, concretament el dimarts 18 de juliol, hauria actuat també exhibint un ganivet o simulant que duia un arma de foc sota la roba. En aquella ocasió, després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.



El detingut passarà en les properes hores a disposició judicial.