A presó un atracador per robar amenaçant amb un tornavís en una gasolinera i un supermercat de Calafell

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 3 d'agost un atracador que havia robat amenaçant amb un tornavís en una gasolinera i un supermercat de Segur de Calafell. El detingut, de 39 anys, nacionalitat espanyola i veí de Cunit, acumula una seixantena d'antecedents per delictes contra el patrimoni. El primer robatori va ser al voltant de les 20.30 hores del dia 25 de juny, en una benzinera de Segur de Calafell. Un individu va entrar a l’establiment i en veure que la dependenta no hi era dins, va intentar forçar la caixa enregistradora amb un tornavís. Al no aconseguir-ho va optar per emportar-se la caixa. Quan anava a fugir es va creuar amb la treballadora, a la qual va amenaçar d’agredir-la si li barrava el pas. El segon delicte, es va perpetrar pels voltants de les 20.15 hores del 29 de juliol en un supermercat de Segur de Calafell.

En aquest cas el lladre també va amenaçar les treballadores amb un tornavís. Va anar a una de les dues línies de caixa obertes i va amenaçar a la treballadora que li faria mal si no col·laborava. Després de buidar la caixa, va anar a l’altra treballadora, repetint la mateixa acció. Un cop va obtenir la recaptació de les dues caixes, va fugir de l’establiment. Amb els indicis que els investigadors van recollir en els dos robatoris, van iniciar les indagacions que els van permetre identificar el presumpte autor dels fets. Aquest va ser localitzat i detingut el dia 3 d’agost a la localitat del Vendrell. El detingut va passar el dia 4 d’agost a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus, que en va decretar el seu ingrés a presó.