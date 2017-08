Detingut un jove a Vilanova que va oblidar al cinema una memòria amb pornografia infantil

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal adscrits a la Unitat Central de Delictes Informàtics van detenir el dia 3 d'agost un home de 23 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Vilanova i la Geltrú, com a presumpte autor d'un delicte de tinença de pornografia infantil.



A principis del mes de juliol els Mossos va iniciar una investigació quan van tenir coneixement que una persona del servei de neteja d'uns cinemes de Castelldefels havia localitzat una targeta de memòria que contenia imatges de pornografia infantil. Mentre un treballador estava netejant una de les sales del cinema va localitzar una targeta tipus MicroSD. Al comprovar el contingut del dispositiu va trobar diversos arxius de vídeo que contenien imatges pornogràfiques de menors.



Els investigadors van corroborar que la targeta efectivament contenia quatre arxius de vídeo amb pornografia infantil, però també van localitzar altres arxius i documents que van permetre identificar i localitzar el propietari. Per aquest motiu el dia 3 d'agost es va establir un dispositiu per detenir-lo i realitzar l'escorcoll del seu domicili a Vilanova i la Geltrú.



El detingut va quedar en llibertat pendent que el jutge el citi a declarar en el judici oral.



No compartiu imatges de pornografia infantil



La policia us recomana que no compartiu imatges de pornografia infantil a les xarxes socials ni als grups de missatgeria ni tan sols per denunciar-ho, adreceu-vos a la comissaria de policia més propera i poseu-ho en el nostre coneixement.