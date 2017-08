El nou Espai Cívic per a Joves La Pelegrina podria obrir portes la propera primavera

El regidor de Joventut, Miquel Medialdea, acompanyat de tècnics de l’empresa constructora, va visitar aquest dimarts les obres del nou Espai Cívic per a Joves La Pelegrina, que s’estan executant en l’antic mercat municipal. Al juliol van començar els treballs amb les tasques d’enderroc interiors i es preveu que l’edifici estigui acabat a final d’any i, un cop equipat, es pugui obrir la propera primavera.

El regidor recordava que Vilafranca no disposa de local de joves des de fa uns 13 anys. “El projecte d’Espai Cívic per a Joves donarà vida a un equipament, l’antic mercat municipal, que feia gairebé 5 anys que estava en desús”, afirmava el responsable de Joventut. Sobre la ubicació de l’equipament, Medialdea reconeixia que “no és cèntrica. Intentarem que l’oferta d’espais i activitats sigui atractiva i interessant perquè els joves de tot Vilafranca s’hi acostin. Farem una tasca de difusió entre els joves i als instituts perquè el coneguin”. El regidor ha recordat, per exemple, que hi haurà espais com bucs d’assaigs o sales de creació artística i escènica per accions no professionals.

El projecte té un pressupost d’uns 900.000 euros, que són finançats al 50% per la Llei de Barris de l’Espirall.