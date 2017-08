Enxampen un menor conduint un vehicle de forma temerària a Coma-ruga

La Policia Local del Vendrell ha instruït diligències judicials després d'enxampar a un menor d'edat, de 16 anys, conduint un cotxe, de forma temerària, per Coma-ruga. Els fets van passar la matinada de dimecres 9 d'agost quan una veïna va trucar la Policia per informar que havia vist un vehicle monovolum, de color fosc, circular a gran velocitat fent derrapatges i acceleracions brusques per Coma-ruga. Una patrulla es va desplaçar a la zona i va localitzar un vehicle similar a l'avinguda Imperial Tarragona. El vehicle era conduït per un menor, a qui li acompanyava un altre. Quan els joves van veure la patrulla van fer maniobres estranyes i van estacionar el vehicle. Van ser identificats per la Policia, a qui van explicar que estaven de vacances amb el pare d'un d'ells que té un habitatge en una zona pròxima. El propietari del vehicle va confirmar que havia deixat el vehicle al pare d'un dels menors, però aquest ha assegurat que no sabia que l'havien agafat per conduir-lo.