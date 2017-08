Mor un veí de Cunit en accidentar-se amb un quad a Terol

Un veí de Cunit (Baix Penedès) de 68 anys, I.C.S., ha mort aquest diumenge a la matinada en accidentar-se amb un quad a Calamocha (Terol). Segons ha informat la subdelegació del govern espanyol a Terol, els fets s’han produït cap a dos quarts d’una de la matinada quan, per causes que es desconeixen, l’home ha sortit de la via amb el quad que conduïa. L’accident ha tingut lloc al quilòmetre 3,8 de la carretera A-2513, que uneix les poblacions de Cutanda i Fonfría.