Veïns de Sitges denuncien l'Ajuntament per no fer complir l'ordenança de sorolls als locals d'oci nocturn

La Plataforma veïnal dels carrers Bonaire i Joan Tarrida de Sitges (Garraf) va entrar el passat 30 de juliol al registre de la Fiscalia de Barcelona una denúncia contra l'Ajuntament del municipi per la seva "permissivitat" amb determinats locals d'oci nocturn que no compleixen la normativa municipal en matèria de sorolls i protecció d'incendis. El portaveu de la plataforma, Sergi Simón, assegura que en el que portem d'any els veïns de la zona han interposat més de 100 denúncies per sorolls i que l'Ajuntament, malgrat comptar amb una desena d'informes tècnics que certifiquen les irregularitats, "no ha fet res per fer complir les ordenances". Des de la plataforma es denuncia també que davant la inacció del consistori, la policia local ja no acudeix a les trucades per molèsties relacionades amb sorolls conscients de la nul·la efectivitat d'aquestes.

Els representants de la plataforma denuncien que els veïns pateixen tant els sorolls derivats de la incorrecta insonorització d'alguns locals que no compleixen la normativa, com de l'acumulació de gent a les portes dels locals fins altes hores de la matinada. En aquest sentit, lamentem que alguns propietaris "utilitzen la via pública com si fos part del seu local i en conseqüència de la seva propietat" amb el vistiplau del consistori.

Destaquen també que aquest problema no es limita als carrers Bonaire i Joan Tarrida ja que es produeix a d'altres punts del centre del municipi. Aquí, per exemple, recorden que el Síndic de Greuges ja va denunciar el juny de l'any passat que Sitges era el municipi de Catalunya amb major nombre de denuncies i queixes per soroll. Una tendència que es manté aquest 2017 ja que segons Sergi Simón en el que portem d'any ja s'ha presentat un centenar de denúncies per sorolls.

Per últim, els representants veïnals volen deixar clar que ni el col·lectiu LGBTI, ni el turisme, ni la gent jove "tenen cap culpa del que estant patint". "És un tema de permissivitat i inactivitat de l’Ajuntament amb una sèrie de locals d’oci nocturn que incompleixen de forma sistemàtica i continuada des de fa anys la normativa en matèria de sorolls i protecció contra incendis posant en perill fins i tot als seus propis clients", puntualitza Sergi Simón.