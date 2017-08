L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat impulsen una "gran manifestació" pel proper dissabte amb el lema 'No tinc por'

L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han convocat una "gran manifestació ciutadana" pel proper dissabte dia 26 a Barcelona amb el lema 'No tinc por' contra els atemptats terroristes. La mobilització sortiria a les sis de la tarda des de Jardinets de Gràcia, baixant per Passeig de Gràcia fins a Plaça Catalunya. "És una gran manifestació que volem impulsar les dues administracions juntes, però que convidarem a totes les administracions, a les entitats, la societat civil i la ciutadania perquè es faci pròpia la cita", ha dit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui espera que siguin milers els que tornin a cridar "No tinc por". "Tots estem convocats per solidaritat amb les víctimes que hi ha hagut de tantes accions terroristes", ha manifestat el president, Carles Puigdemont.

Després que Puigdemont signés el llibre de condol al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, Colau ha anunciat aquesta "gran manifestació ciutadana" sota el lema 'No tinc por'. "Que aquest lema ens agermani i ens faci reprendre la nostre llibertat i els nostres carrers i deixi sense arguments, espai ni aire aquests bàrbars que ens han volgut intimidar i dividir i que sentim odi i por, i no ho aconseguiran".

Puigdemont ha recalcat que tothom està convocat a aquesta manifestació del pròxim dissabte per solidaritat amb les víctimes de tantes accions terroristes i per "dignitat i per dir al món a tota aquella gent que ens voldria dividits que no ho aconseguiran perquè no tenim por". "Que ningú dubti que el nostre compromís en el model de societat que vam escollir fa moltes generacions per Catalunya i les seves ciutats es mantindrà encara més reforçat", ha manifestat.

El president de la Generalitat ha felicitat l'Ajuntament de Barcelona per la iniciativa necessària d'obrir les portes de la ciutat i obrir els llibres de dol perquè la gent pugui expressar la seva solidaritat amb les víctimes.

Xavier Domènech

Per la seva part, el coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, després de signar el llibre a l'Ajuntament de Barcelona ha manifestat: "La millor forma de respondre als que han volgut colpejar aquesta realitat amb el terror i l'horror és seguint sent el que hem estat fins ara més que mai". Segons Domènech, "són dies d'afirmació que del som i seguirem essent i és una societat oberta, lliure i que s'afirma en la fortalesa en tota la seva diversitat".