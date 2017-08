Vilafranca inclou la Marató de Donants de Sang dins dels actes previs de la Festa Major

Vilafranca acollirà aquest divendres 25 d’agost una nova edició de La Marató de Donants de Sang, de 10 a 22h al Casal Societat La Principal. La regidora de Salut, Anna Doblas, acompanyada de Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits, i de Xavier Raventós, de Donants de Sang Alt Penedès, ha presentat la convocatòria que s’inclou dins dels actes previs de la Festa Major.



La regidora de Salut, assenyalava que per Festa Major són moltes les persones que arriben a Vilafranca i pot ser “un reclam i una bona oportunitat per aconseguir més donants de sang”. Des del Banc de Sang també destacaven l’elecció de la data, “l’agost és un mes estrany i no sabem com anirà la Marató d’enguany, però esperem que funcioni i consolidem aquesta data dins dels actes de la Festa Major de Vilafranca”, comentava Marta Hernández. Pel president de l'Associació Donants de Sang de l’Alt Penedès, Xavier Raventós, “la Marató és més lúdica i festiva que altres convocatòries de donació de sang i per això esperem que vingui més gent”.



L’objectiu és superar els 400 donants de sang, una xifra que ja suposaria un èxit. L’organització encoratja tothom a participar-hi, sobretot en l’acompanyament als primers donants. “Donar sang és donar vida, i aquests dies molt necessari”, recordant que la demanda és de mil donacions de sang diàries. La Marató de Donants de Sang d’aquest divendres disposa l’etiqueta #maratosangvilafranca per a les xarxes socials. Des de l’organització es demana al teixit associatiu que en faci ús i convoqui els seus membres per a la donació de sang, “proposem establir la plaça de la Vila com a punt de trobada per anar fins al Casal a donar sang”.