Ensurt al centre de Vilanova aquest dissabte per una explosió a l'hostal Can Gatell. Policia local de Vilanova

Una explosió a l'hostal Can Gatell ha provocat un gran ensurt al centre de Vilanova i la Geltrú aquest dissabte a la tarda. Segons ha informat la policia local de Vilanova, l'explosió ha estat a causa d'una acumulació de gasos en una de les plantes de l'establiment hoteler. La deflagració ha provocat important danys materials, però no hi ha hagut ferits de consideració.

Fins a l'hostal s'han desplaçat els efectius dels TEDAX dels Mossos d'Esquadra per comprovar els efectes i les causes de l'explosió. A aquestes hores, l'establiment ja ha recuperat la normalitat, segons ha informat la policia local.