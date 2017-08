Desmantellen una plantació de marihuana amagada en un garatge d'una casa de la Bisbal del Penedès

Un agent de la Guàrdia Civil, d'esquena, al garatge de la unifamiliar on van descobrir una plantació de marihuana 'indoor' a la Bisbal del Penedès. Gu

La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació de marihuana, de tipus 'indoor', a la urbanització Esplai de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès). En l'operatiu s'han detingut dues persones a qui s'atribueixen delictes de cultiu i elaboració de substàncies estupefaents, tràfic de drogues i defraudació del fluït elèctric. Segons ha informat la Guàrdia Civil, s'han intervingut 287 plantes de marihuana, així com splits d'aire condicionat, compressors, ventiladors, filtres de carboni, insonoritzadors, làmpades, bàscula de precisió i material per a la cura de les mateixes. Les investigacions es van iniciar al novembre de l'any passat, gràcies a la col·laboració ciutadana que va advertir el cos policial. Fruït de la investigació, es va comprovar que l'inquilí d'un habitatge unifamiliar d'una urbanització, poc habitada, del municipi de La Bisbal del Penedès es dedicava a la venda al tall de substàncies estupefaents als accessos de Valls i rodalies. Així mateix, es va comprovar que una altra persona que vivia al Vendrell visitava habitualment l'habitatge.

La investigació de la Guàrdia Civil també ha permès conèixer que el passat 17 de juliol, per part de l'empresa subministradora d'energia elèctrica, es va tallar la llum per impagament. Malgrat que els havien donat de baixa, es va observar que havien punxat la llum per dos punts de l'escomesa de la xarxa elèctrica.

Amb ordre judicial, la Guàrdia Civil va entrar i registrar l'habitatge que, amb el suport de gossos ensinistrats, van localitzar la droga, descobrint una plantació tipus 'indoor', que es trobava al garatge i que havia estat amagada utilitzant plaques de cartró guix.

En l'actuació, la Guàrdia Civil ha comptat amb el suport de tècnics de l'empresa subministradora d'energia elèctrica, qui van constatar que s'havia punxat la llum amb dos connexions elèctriques il·legals a l'escomesa general de l'habitatge. Els tècnics van elaborar un informe per defraudació del fluït elèctric.

Les dues persones detingudes, de nacionalitat marroquina, estan acusades dels delictes de cultiu i elaboració de substàncies estupefaents, tràfic de drogues i defraudació del fluït elèctric. Es van intervenir 287 plantes de marihuana, 20 grams de resina d'haixix i marihuana seca preparada per a la venda, així com els splits d'aire condicionat, compressors, ventiladors, filtres de carboni, insonoritzadors, làmpades, bàscula de precisió i material per a la cura de les plantes.

Els detinguts van ser traslladats a dependències policials on es van instruir diligències. Van quedar en llibertat quedant a disposició del Jutjat número 6 del Vendrell.