Les malalties autoimmunes augmenten el risc cardiovascular i de mortalitat

Un estudi de l’IMIM i l’IDIAP Jordi Gol conclou que les malalties autoimmunes augmenten significativament el risc cardiovascular i de mortalitat general sobretot en els que pateixen artritis reumatoide o lupus eritematós sistemàtic. A través del seguiment d’un milió de persones sense antecedents de malalties cardiovasculars d’entre 35 i 85 anys durant un període de sis anys, s’ha demostrat que les malalties inflamatòries intestinals, com ara la malaltia de Crohn o la colitis ulcerosa, incrementen el risc d’ictus i el de mortalitat per qualsevol causa. Desenvolupar eines per detectar activitats malalties inflamatòries autoimmunes podria servir per reduir aquesta incidència, segons els investigadors.

Les grans dimensions de la mostra han permès estimar la incidència d’esdeveniments cardiovasculars i la mortalitat en persones diagnosticades de malalties autoimmunes. La prevalença d’algunes d’aquestes malalties és freqüent, ja que per exemple, l’artritis reumatoide afecta entre 150.000 i 200.000 persones a l’estat espanyol, mentre que la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa a unes 100.000 persones aproximadament.

La investigadora del grup de recerca en Epidemiologia i Genètica Cardiovascular de l’IMIM i autora de l’article, Maria Grau, que aquest més publica l’article a ‘Heart’ explica que es volia determinar si el risc de patir una malaltia coronària, un ictus o la mortalitat en general està relacionat amb les malalties autoimmunes i han colclós que hi ha un augment a casa de la interacció de la inflamació, els factors metabòlics, la teràpia i els factors relacionats amb la malaltia.

Per aquest motiu, Grau creu que desenvolupar noves eines per a la predicció d’esdeveniments cardiovasculars que incorporin biomarcadors d’activitats de les malalties inflamatòries autoimmunes, pot ajudar a reduir la incidència d’aquests esdeveniments.

La detecció precoç de les malalties autoimmunes, que afecten a la població en l’etapa de la vida més productiva i són molt discapacitats, és fonamental per evitar el dany permanent que es pot derivar en altres òrgans. Una millor comprensió de la relació entre aquestes condicions i la morbiditat cardiovasculars pot ajudar en l’avaluació primerenca i millorar els resultats a llarg termini dels pacients amb aquestes malalties.