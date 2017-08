Interior va rebre un avís d'atemptat a les Rambles que l'Estat no va donar per veraç i nega que vingués de la CIA

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha assegurat aquest dijous que els Mossos d'Esquadra van rebre un avís el 25 de maig d'un possible atemptat a les Rambles de Barcelona, però que la Generalitat li va donar una "baixa credibilitat", que ho va comunicar a l'Estat i que aquest no "no va donar veracitat a l'amenaça". El conseller ha explicat que aquest avís forma part de les "desenes" alertes que reben habitualment. Forn ha afegit que, després dels atemptats a Barcelona i Cambrils, l'Estat els va informar que "cap dels avisos rebuts tenien relació" amb els atacs del 17 d'agost. A més, el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que aquest avís del 25 de maig no provenia de la CIA. "No hem rebut res de la CIA", ha assegurat, en resposta a la informació que publica aquest dijous 'El Periódico'.