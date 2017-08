La CUP de Vilanova denuncia a Fiscalia diversos comentaris racistes i amenaces a les xarxes socials

Arran dels atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 17 d’agost, les xarxes socials bullen amb mostres de condol, expressions de tristesa, i clams a la llibertat per part de ciutadans i ciutadanes d’arreu. Tanmateix, també hem pogut ser testimonis de notícies falses, fotografies sensacionalistes i comentaris que atien la desconfiança i l’odi cap a la comunitat musulmana.

En aquest sentit, des de la Candidatura d’Unitat Popular, s’ha volgut prendre un paper actiu en la lluita contra el racisme i la islamofòbia i s’ha posat en coneixement de la fiscalia de Vilanova i la Geltrú, diverses amenaces a les persones musulmanes o a aquelles que les defensen, comentaris xenòfobs i bromes de mal gust, per tal que des d’allà es valori si poden ser fets constitutius de delicte.

La formació independentista afirma que, en moments tan sensibles com aquests, després d’un acte tan atroç i que ens afecta a totes de prop, no són tolerables aquests tipus de reaccions, que contribueixen a escampar rumors, com virus, dins la societat i són una expressió de por irracional que fa créixer el malestar i la desconfiança entre els veïns i veïnes del territori.