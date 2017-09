Els Mossos investiguen un camioner que conduïa derrapant i fent esses pel Penedès

Els Mossos investiguen un camioner que conduïa derrapant i fent esses per una carretera local del Penedès. Facebook

Els Mossos d'Esquadra han obert diligències penals d'ofici contra el conductor d'un camió que circulava per una carretera local del Penedès a gran velocitat, derrapant i fent esses, fins el punt que en algun instant gairebé perd la càrrega envaint el carril contrari. La policia l'investiga arran d'un vídeo gravat pel passatger d'un cotxe que circulava just rere el camió. Segons les imatges, que s'han fet virals a través de les xarxes socials, els fets haurien passat la tarda d'aquest dimarts 29 d'agost, a la carretera BV 2241, que enllaça Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) amb Masquefa (Anoia). Els Mossos han confirmat que el jutjat de Vilafranca del Penedès s'ha fet càrrec de la investigació. Aquest divendres el magistrat ha citat el camioner per un delicte de conducció temerària.