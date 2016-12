Endesa renova un centre de transformació a Sitges per a millorar la qualitat del servei

Endesa ha finalitzat recentment els treballs de renovació tecnològica d’un centre de transformació a Sitges amb l’objectiu de millorar i incrementar la qualitat del subministrament elèctric als clients d’aquesta població de la comarca del Garraf.

Els treballs, que han suposat una inversió de 8.400 euros, aportats íntegrament per la Companyia, han consistit en la substitució a un centres de transformació -ubicat al carrer Avel·lí Artís-Gener- de les cabines convencionals per unes amb les últimes tecnologies que hi ha al mercat. Així, s’han substituït els elements de maniobra convencionals per unes cabines compactes, integrades en un únic mòdul, més fàcils de maniobrar i que incorporen elements de característiques especialment aïllants, fet que les fa més segures i robustes de cara a suportar ambients salins i humits o de forta pol·lució. A més, gairebé no requereixen manteniment, a diferència de la tecnologia anterior, en què aquestes tasques obligaven a tallar temporalment el servei als clients.

Aquests treballs formen part dels plans d’actuació de la Companyia al Garraf i, a part de la millora qualitativa de la seguretat en les instal·lacions, són un pas més per dotar la infraestructura elèctrica dels darrers avenços tecnològics per tal de garantir un millor servei als clients domèstics a la població.