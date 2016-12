Èxit d'assistència a la inauguració del nou parc de la Caputxeta Vermella a Les Roquetes

Prop d’un centenar de persones es van apropar el passat divendres 23 de desembre a la plaça de la Vinya d’en Petaca de Les Roquetes per assistir a la presentació dels nous jocs infantils: un parc inspirat en el conte de la Caputxeta Vermella i uns jocs mixtos per a nens i nenes amb i sense mobilitat. Tot i que la inauguració va ser a les 16.30 hores, el parc va estar ocupat per nens i nenes des de mig matí.

La jornada va començar amb la intervenció de l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido que va interactuar amb el públic i va donar pas a l’espectacle de titelles sobre el conte popular interpretades per l’Alma i la mar de contes. L’entranyable Caputxeta Vermella de titelles va captar l’atenció de tot el públic, petits i adults.

Tot seguit es va rebre a la cèlebre il·lustradora Pilarín Bayés, autora del disseny del parc infantil. Bayés va fer una dedicatòria il·lustrada al llibre d'honor de l'Ajuntament i Garrido li va fer entrega del clauer de la Institució. Molts petits van portar llibres de la Pilarín per a què l’autora els hi dediqués, ella es va mostrar molt contenta i agraïda per la benvinguda i va obsequiar al municipi amb tres llibres seus que estaran disponibles a les biblioteques de Ribes i Les Roquetes.

Finalment, Garrido i Bayés van repartir màscares de la caputxeta i el llop, cortesia de Happy Ludic, l’empresa creadora dels parcs inspirats en contes infantils.

Durant l'acte es va repartir xocolata i coca per tothom.