Cubelles clou la primera fase de l’asfaltat del carrer de Mallorca i l’avinguda del Terme

L’Ajuntament de Cubelles dóna per acabada la primera fase de l’asfaltat del carrer de Mallorca, al Barri de Mar. Tot just la setmana passada, l’empresa Red de Obras y Afaltados va pavimentar la banda de mar de l’esmentat carrer de Mallorca, entre l’avinguda del Mediterrani i l’avinguda dels Països Catalans, que era el tros de carrer que es trobava en pitjors condicions. També es va aprofitat per asfaltar parcialment algun carrer proper on, recentment, s’havien fet obres que havien deixat malmès el paviment.



La pavimentació del carrer de Mallorca és una de les obres previstes en el pla d’asfaltatge i pavimentació de carrers que impulsa l’Ajuntament en les zones amb més trànsit i més malmeses de la vila, talment com l’avinguda del Terme. Està previst que a principis de l’any vinent, un cop entri en execució el pressupost municipal del 2017, s’acabi aquesta al carrer de Mallorca i es facin d’altres a diversos punts del municipi.