El territori i les seves oportunitats, a debat en una jornada del Consell Comarcal del Garraf

El proper 2 de febrer tindrà lloc la jornada “Territori a debat, necessitats i oportunitats territorials del Garraf” que organitza el Consell Comarcal del Garraf. Durant la jornada, que comptarà amb la participació d’Agustí Serra, Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, es presentarà la nova Llei de Territori a Catalunya i l’Estudi sobre la problemàtica residencial a les urbanitzacions de baixa densitat.



L’any 2015 el Consell Comarcal del Garraf va sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’elaboració d’un estudi sobre les problemàtiques urbanístiques al voltant de les urbanitzacions residencials de baixa densitat, des de la perspectiva de l’habitatge. Durant aquest temps, s’ha fet un treball de diagnosi i reflexió, a partir de diverses trobades de treball amb representants polítics i tècnics dels ajuntaments, així com persones residents a les urbanitzacions. Amb la identificació de les diverses problemàtiques s’ha elaborat l’Estudi que inclou una proposta estratègica d'actuacions i de treball transversal entre tots els agents implicats. La presentació de l’estudi, que és una prova pilot de la Diputació de Barcelona, anirà a càrrec de Josep Ramon Mut i Bosque, Diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge.



Coincidint amb aquest estudi, la Generalitat de Catalunya han iniciat els debats preliminars i els treballs per a l’elaboració de la nova Llei de Territori, que pot generar noves oportunitats i reflexions sobre qüestions com les urbanitzacions.



Per aquest motiu, des del Consell Comarcal del Garraf s’ha considerat oportú aprofitar la presentació de l’Estudi sobre la problemàtica residencial a les urbanitzacions de baixa densitat al Garraf, per presentar també els debats previs sobre la nova Llei de Territori. La jornada es farà a la Masia d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, de 17h a 20h i està oberta a totes les persones que hi estiguin interessades. L’assistència s’ha de confirmar fent una inscripció online a través del web: www.ccgarraf.cat, on també es pot descarregar el programa.