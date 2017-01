Onada de fred intens per als propers dies

El Servei Meteorològic de Catalunya informa de la irrupció d’una massa d’aire molt fred procedent de latituds polars que arribarà a Catalunya a partir del cap de setmana. Aquesta fredorada tocarà fons entre dilluns 16 i divendres 20, quan tindrà un origen més continental. Es preveuen glaçades generals que seran fortes al Pirineu i al Prepirineu, moderades a la resta de l'interior i febles al litoral.



Per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de Situació Meteorològica de Perill per Onada de fred - temperatura inferior al percentil 2 de la temperatura mínima diària durant tres dies consecutius o més. El percentil 2 d’una estació meteorològica automàtica (EMA) és el valor estadístic que deixa per sota el 2% de les temperatures mínimes diàries més baixes de la sèrie.

A banda, els models a mitjà termini indiquen que durant el període de fred intens seran possibles episodis de nevades a cotes mitjanes o baixes.



Prèviament a l’arribada del fred intens, entre divendres 14 i dissabte 15, es preveuen nevades a la Vall d’Aran, al nord del Pallars Sobirà i a l’Alta Ribagorça que podran acumular més de 5 cm per sobre de 600 metres i més de 15 cm per sobre dels 2000.



Durant divendres i el cap de setmana el vent del nord bufarà fort al Pirineu i Prepirineu, fet que augmentarà la sensació de fred i, en combinació amb la neu produirà el fenomen del torb. També hi haurà ratxes fortes a la meitat sud de Catalunya, així com a punts del litoral i prelitoral central, sobretot divendres i dissabte. El vent alterarà l’estat de la mar al nord del cap de Creus i al cap de Begur, on a més hi haurà mar de fons del nord.



Per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de Situació Meteorològica de Perill de neu, vent i onatge.