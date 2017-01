Protecció Civil recomana extremar les precaucions en activitats a l’aire lliure per l’onada de fred i vent

Protecció Civil manté activades les fases de prealerta del plans Procicat per vent i Neucat i recomana extremar les precaucions durant el cap de setmana en les activitats a l’aire lliure, sobretot a la muntanya. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) manté la previsió d’un nou episodi de vent per a aquest divendres, demà i diumenge. Avui la situació del vent s’ha reforçat a la zona metropolitana de Barcelona però ja ha començat a perdre intensitat. El vent també afecta el Pirineu, el Prepirineu i la meitat sud del país. Les ratxes més fortes es donaran a cotes altes. Demà dissabte el vent afectarà principalment la meitat nord del país i es preveu que s’intensificarà el diumenge, quan l’afectació serà més general a tot el territori.

El subdirector operatiu de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat a l’ACN que de cara a aquest cap de setmana el que preocupa és el vent als cims del Pirineu, perquè al vessant nord nevarà i amb el vent pot produir torb i fer pujar el risc d’allaus. “És un cap de setmana on les activitats d’alta muntanya no són el més recomanable”, ha alertat Delgado. Ha assenyalat específicament a la gent “que no està habituada a aquest tipus d’activitat”, i ha reiterat que, sobretot per a aquest col·lectiu, però també per a la resta, “no és el millor cap de setmana per fer-ne”. Delgado ha puntualitzat que les activitats per a les quals reclama més prudència són les d’alta muntanya. Altres activitats, com per exemple les que es desenvolupen en pistes d’esquí, “estan regulades i per tant tenen els seus controls”, ha indicat.

“Bàsicament –ha explicat Delgado- ens preocupa el tema del vent, el cap de setmana als cims del Pirineu, i a la resta del territori, el diumenge, sobretot a la meitat sud, inclosa l’àrea metropolitana”. El subdirector operatiu de Protecció Civil ha augurat que aquell dia el vent baixarà, però ha matisat que cal estar pendents de com evoluciona el fenomen, per si supera la intensitat que pot comportar problemes, o es queda en ratxes per sota dels 50 quilòmetres per hora.

Pel que fa a la neu, l’SMC manté la previsió d’un episodi de nevades per avui i demà a les comarques de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. La nevada serà persistent i en tot l’episodi es podran superar els 30 centímetres de neu nova per sobre dels 2.000 metres d’alçada. A causa del fort vent es produirà el fenomen del torb. De cara a diumenge, s’afegeix la comarca de la Cerdanya a la previsió. El llindar representatiu que es pot superar a nivell de Catalunya és de 5 centímetres de gruix a cotes superiors als 600 metres.

Perill d’allaus

D’altra banda, Protecció Civil recomana extremar les precaucions en les activitats de muntanya en zones no controlades i si s’esquia fora de pista al Pirineu Occidental, davant del perill d’allaus que es manté en nivell 3 sobre 5 per tercer dia consecutiu.

Segons el butlletí de perill d’allaus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) el perill d’allaus és de grau 3 sobre 5 a l’Aran-Franja Nord Pallaresa (Pirineu Occidental). En aquest sentit són possibles caigudes espontànies d'allaus petites en molts vessants. També es poden donar allaus per sobrecàrrega feble en bastants vessants. A la resta dels Pirineus el perill d’allaus se situa en grau 2 sobre 5.