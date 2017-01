Queixes per la falta de segurerat en el pàrquing de l'estació de Sant Sadurní d'Anoia

Els usuaris del pàrquing de vehicles de l'estació de Renfe de Sant Sadurní d'Anoia han expressat la seva preocupació per la falta de seguretat del recinte que provoca que els seus cotxes quedin sense cap vigilància concreta durant hores i, per tant, puguin ser objecte d'algun robatori o alguna bretolada. En més d'una ocasió s'ha detectat la presència de desconeguts donant tombs per la zona i mirant a l'interior dels vehicles.

Renfe no té cap vigilant estable a l'estació i les patrulles de la Policia Municipal de l'Ajuntament passen per la zona de forma puntual amb la qual cosa la problemàtica no s'acaba de resoldre. El pàrquing de Sant Sadurní d'Anoia està regulat per barreres i, de fet, per a utilitzar-lo cal ser usuari de Renfe amb algun tipus d'abonament. Els seus nivells d'ocupació són molt elevats perquè el fet que l'estació estigui ubicada en un extrem del nucli urbà fa que moltes persones s'hi desplacin en vehicle particular per, un cop allà, agafar el corresponent tren.

Més enllà de la problemàtica del pàrquing, que es posa damunt de la taula de forma regular al municipi, Sant Sadurní d'Anoia continua esperant la reforma de l'estació que Foment té congelada malgrat els requeriments de l'Ajuntament. D'igual forma, s'ha demanat en retiterades ocasions a Renfe que els autobusos urbans puguin entrar a l'interior del recinte de l'estació per a fer el gir i reiniciar d'aquesta manera el seu recorregut, que té inici i final al baixador, amb major seguretat. Les converses, però, no han arribat a bon port.